Calcio: Gene Gnocchi, 'Champions? Pioli ci crede, per Milan spartiacque importante'**

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – "La gara di ieri non è stata buona. Il ritorno? Pioli ha detto che ci crede, vedremo cosa tireranno fuori i giocatori. Per il Milan queste gare sono uno spartiacque importante, anche domenica con lo Spezia perchè non siamo sicuri di un posto in Champions League". Parole di Gene Gnocchi, comico e volto televisivo di fede milanista all'Adnkronos dopo l'andata della semifinale Champions di ieri tra le milanesi. "Bisogna mettere animo per questo finale di stagione. Vedremo se contro lo Spezia, che è all'ultima spiaggia per restare in Serie A e sarà agguerrito, il mister sceglierà il turnover per giocarsi tutto al ritorno in coppa. Sicuramente sarà un finale di stagione arroventato".