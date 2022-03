Calcio: Genoa, Arenz nuovo responsabile scouting

Genova, 16 mar. – (Adnkronos) – Dopo il cambio ai vertici societari, continua la rivoluzione all'interno del Genoa che ha un nuovo responsabile scouting. Si tratta di Sebastian Arenz, tedesco con alle spalle diverse esperienze internazionali. Classe '84, Arenz ha già lavorato per cinque stagioni nell'area scouting del gruppo Red Bull con Salisburgo, Bragantino e Lipsia.

Per lui anche un passato in Spagna, al Valencia, prima dell'ultima esperienza nello staff del Milan, club nel quale ha lavorato dalla stagione 2019/20.

Contestualmente all'annuncio ufficiale del Genoa, sul sito del club rossoblù sono arrivate le prime parole del General Manager Spors: "Conosco Arenz dai tempi in Red Bull – ha detto il dirigente -, siamo felici di averlo convinto a lasciare una realtà come il Milan per unirsi a noi".

Soddisfatto Arenz: "Per me è una grande sfida – ha commentato lo scout – e un piacere essere qui. Il Genoa è un club di grande tradizione. Faremo un ottimo lavoro".