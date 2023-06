Calcio: Genoa, indizio social sulla permanenza di Gilardino

Roma, 14 giu. (Adnkronos) - Indizio social del Genoa Fc per la permanenza di Alberto Gilardino sulla panchina del grifone anche la prossima stagione. Sul sito del club rossoblù è apparso un messaggio del tecnico di Biella che sembra confermare la propria volontà di restare nella...

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – Indizio social del Genoa Fc per la permanenza di Alberto Gilardino sulla panchina del grifone anche la prossima stagione. Sul sito del club rossoblù è apparso un messaggio del tecnico di Biella che sembra confermare la propria volontà di restare nella città ligure: "Cari Genoani, non vedo l'ora di ripartire. A prestissimo… Forza Genoa! Mister Gilardino". In attesa del comunicato ufficiale della società, sembrerebbe ormai ad un passo il rinnovo di contratto dell'allenatore che ha riconquistato la Serie A nella passata stagione dopo un solo anno di purgatorio.