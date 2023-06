Calcio: Georgia, Kvaratskhelia rinuncia all'Europeo Under 21

Roma, 15 giu. - (Adnkronos) - "Nonostante il mio desiderio, dopo una stagione molto impegnativa, non sarò in campo al campionato europeo Under 21 ma sarò il primo tifoso della nostra squadra". Così sui suoi profili social l'attaccante del Napoli Kvicha Kvaratskhel...

Roma, 15 giu. – (Adnkronos) – "Nonostante il mio desiderio, dopo una stagione molto impegnativa, non sarò in campo al campionato europeo Under 21 ma sarò il primo tifoso della nostra squadra". Così sui suoi profili social l'attaccante del Napoli Kvicha Kvaratskhelia annuncia il suo forfait all'Europeo Under 21. "Ora sono pienamente concentrato sulle partite con la nazionale maggiore georgiana contro Cipro e Scozia. Vorrei augurare buona fortuna a tutti: ai miei compagni, a tutta la squadra, allo staff e a tutta la Georgia per il campionato Under 21", aggiunge Kvaratskhelia.