Genova, 8 feb. – (Adnkronos) – Sebastian Giovinco ha appena lasciato la sede della Sampdoria. "Hai firmato? Sì, è tutto fatto, sono felicissimo", ha detto il nuovo attaccante blucerchiato. "Sono contento per il ritorno in Serie A. Un saluto ai tifosi della Samp, non vedo l’ora di poter fare domani il primo allenamento".

L'accordo tra Giovinco e il club blucerchiato sarà valido fino al termine della stagione.