Calcio. Giudice sportivo, Lega A prenda provvedimenti per disputa Bologna-Inter

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie A ha deciso di non prendere provvedimenti sulla mancata disputa della sfida tra Bologna e Inter in programma il 6 gennaio. "In scioglimento della riserva di cui al Comunicato n. 128 dell’8 gennaio 2022, delibera di non applicare alla Soc.

Bologna le sanzioni previste dall’art. 53 Noif per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara".

"Pare evidente a questo Giudice -si legge-, in sede di analisi di merito ad esso spettante secondo l’ordinamento sportivo, che il dispositivo finale interdittivo del provvedimento della Ausl di Bologna possa validamente costituire un caso di forza maggiore,