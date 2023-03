Calcio: gol di Kvaratskhelia sorprende anche Van Basten, 'non può essere vero'

Napoli, 12 mar. – (Adnkronos) – Probabilmente la sua ultima perla, il gol in slalom con cui ha scardinato la porta dell’Atalanta ieri sera, non era necessaria per averne la conferma, ma dinanzi a tanta bellezza nessuno riesce più a trattenere la meraviglia. Ancora una volta l'attaccante georgiano del Napoli Khvicha Kvaratskhelia dimostra di essere probabilmente il giocatore più sorprendente di questa Serie A. Da solo, nel cuore all’area, circondato da avversari che lo ingabbiano, 7 in tutto, più il portiere. Nessun problema: finta, controfinta, dribbling, controdribbling, tiro e gol. Scattano i paragoni, immancabilmente sono con gente del rango di Diego Maradona o Roberto Baggio. Un pezzo raro, questo Kvara, con l’attitudine a cercare sempre la giocata; un piacere per gli occhi. E anche i grandissimi del passato iniziano a non credere ai propri. È più o meno ciò che ha detto Marco van Basten dopo aver visto e commentato in diretta il gol in Napoli-Atalanta, per Ziggo Sport Voetbal, in Olanda. "Quando vedi questa sua azione, uno contro otto, pensi: non può essere vero. Poi fa l'ennesimo numero e va in gol", le parole dell’ex rossonero.