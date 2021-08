Calcio: Gosens, 'quest'anno resto all'Atalanta, voglio fare ancora meglio'

Bergamo, 6 ago. – (Adnkronos) – "Penso che il prossimo anno giocherò ancora all'Atalanta. Non ho mai nascosto però che un giorno mi piacerebbe fare il passo successivo quando la Bundesliga o qualche altro club chiamerà. Ho informato il club di questo, l'ho sempre detto apertamente.

Se la chiamata non arriverà resterò qua e giocherò di nuovo la Champions con l'Atalanta, cercando di affermarmi nuovamente ai vertici del calcio italiano con questa società". Lo dice il terzino dell'Atalanta Robin Gosens al portale tedesco Sport1.

"L'Atalanta chiede 35 milioni per me? Non riesco ancora a capire per quale motivo una persona dovrebbe valere così tanto denaro -aggiunge Gosens-. Anche se questo è il miglior riconoscimento possibile per me.

E' un onore e un riconoscimento per le mie prestazioni. Mantenere questo livello e provare a migliorarlo è la mia motivazione quotidiana. Gli obiettivi per la prossima stagione? Voglio migliorare la scorsa stagione. Voglio diventare un giocatore sempre più completo, migliorare in attacco e in difesa. Lo scorso anno siamo arrivati terzi, il secondo e il primo posto adesso sono lì. Non è l'obiettivo dichiarato del club, ma sicuramente è il mio".