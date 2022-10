Calcio: Gran Galà Aic, ultime ore per 'vota il gol'

Milano, 11 ott. – (Adnkronos) – Mancano meno di 48 ore alla chiusura di “Vota il Gol”, il sondaggio legato al “Gran Galà del Calcio Aic presented by Hublot e Bancomat” e chiamato a decretare il gol più bello della stagione 2021-22 sia al maschile che al femminile.

Il termine per le votazioni, aperte a tutti e disponibili sul sito del Gran Galà del Calcio, è fissato per le 23.59 di mercoledì 12 ottobre. Dieci i gol in lizza al maschile, nove al femminile, tutti selezionati con cura dall’autorevole redazione sportiva della Rivista Undici, media partner dell’evento.

Al contrario degli altri riconoscimenti assegnati nella serata del Gran Galà del Calcio AIC, questo è l’unico in cui il risultato sarà determinato dalle preferenze dei tifosi.

Con oltre 45 mila voti complessivi sin qui raccolti, i gol più votati delle due categorie sono quelli di Theo Hernández, Luis Alberto e Pellegrini al maschile; Rosucci, Bonetti e Tucceri Cimini al femminile. Le premiazioni, come per tutte le altre categorie, avverranno nella serata della 10/a edizione del “Gran Galà del Calcio Aic presented by Hublot e Bancomat”, l’esclusivo appuntamento in programma lunedì 17 ottobre 2022 e organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con l’agenzia di sport marketing ed eventi DA di Demetrio Albertini.

Nella nuova cornice di Rho Fiera Milano, alle porte del capoluogo lombardo, una grande serata di sport, spettacolo e cucina stellata grazie al menù ideato dallo chef Davide Oldani. A condurre sarà la giornalista di Sky Sport Federica Masolin, accompagnata sul palco dal co-conduttore Raul Cremona.