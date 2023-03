Calcio: Gravina, 'basta atti vili contro gli arbitri, allo studio norme più severe'

Roma, 14 mar. – (Adnkronos) – Il presidente della Fgc Gabriele Gravina ha annunciato l’inasprimento delle sanzioni per debellare gli episodi di violenza nei confronti degli arbitri. Stigmatizzando la preoccupante recrudescenza delle aggressioni ai direttori di gara (“Bisogna dire basta a questi atti vili e incresciosi”), il numero uno del calcio italiano, in conferenza stampa al termine del consiglio federale, ha anticipato lo studio, d’accordo con l’Aia, di una norma di contrasto da sottoporre alla prossima riunione del Consiglio Federale che preveda sanzioni ancora più severe, fino alla possibilità di punti di penalizzazione in classifica per la società cui appartiene il tesserato che si rende colpevole di violenza. "Chi tocca un arbitro -sottolinea Gravina- dovrà uscire dal mondo del calcio. E quando ci sarà il coinvolgimento delle società, anche loro dovranno pagare. Sono pronto ad impugnare qualunque decisione della giustizia sportiva territoriale che non sia esemplare".