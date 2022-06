Calcio: Gravina, 'bilancio straordinario, battuto ogni record'

Roma, 28 giu. – (Adnkronos) – Il consiglio federale ha approvato oggi all'unanimità il bilancio consuntivo 2021, che chiude con un valore della produzione pari a 229,5 milioni di euro, con un margine operativo lordo di 40,3 milioni e un risultato positivo pari a 11,1 milioni.

In conferenza stampa, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, l'ha definito "un bilancio straordinario che ha battuto ogni record sia in termine di valore della produzione, superando anche quello del 2006 quando siamo diventati campioni del mondo, e un margine operativo lordo di oltre 40 milioni". Per il presidente della Federcalcio"è giusto creare forme di cautela e accantonamenti del nostro utile, pensando al futuro del calcio e alla sua stabilità".

Per la prima volta nella storia della Figc il valore della produzione è così elevato, i ricavi commerciali superano i 50 milioni di euro.