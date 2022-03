Calcio: Gravina, 'Buon lavoro a Lorenzo Casini, gli auguro di ricompattare in tempi brevi Lega A'**

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Buon lavoro al neoeletto presidente Lorenzo Casini. Gli auguro di ricompattare in tempi brevi la Lega Serie A e di esprimere una leadership in grado di rappresentare al meglio, in un’ottica di sistema, gli interessi dei club del massimo campionato".

Sono le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, sull'elezione del nuovo presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini. "Il calcio italiano ha sfide molto importanti da affrontare, impossibili da vincere senza una Lega di A autorevole e responsabile”, ha aggiunto il numero uno della Federcalcio.