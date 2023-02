Calcio: Gravina chiama Lanna, 'solidarietà alla Samp, condanniamo ogni atto di intimidazione'

Roma, 25 feb.

– (Adnkronos) – “La Figc condanna inequivocabilmente ogni atto di intimidazione e di violenza, esprimo solidarietà alla dirigenza del club doriano”, si è espresso così il Presidente federale Gabriele Gravina manifestando, in una telefonata, tutta la sua vicinanza al Presidente della Sampdoria Marco Lanna, dopo il grave episodio di questa mattina, con una testa di maiale spedita nella sede della società blucerchiata indirizzata all'ex presidente Massimo Ferrero e al vicepresidente del club Antonio Romei.

I dirigenti blucerchiati, già costretti a lavorare in una situazione ambientale non facile, “non possono essere bersaglio di atti deprecabili come quello di questa mattina”, ha continuato Gravina. Come se non bastasse, questo è il secondo episodio in poche settimane che scuote l’ambiente sampdoriano e netta è stata la presa di posizione del numero uno della Figc: “Nel mondo dello sport e nel calcio che amiamo non c’è spazio per questi comportamenti, siamo uniti nel contrastare qualsiasi forma di mancanza di rispetto e di degenerazione violenta”.