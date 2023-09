Calcio: Gravina, 'crisi affrontata in silenzio, priorità a maglia azzurra e no individualismi'

Calcio: Gravina, 'crisi affrontata in silenzio, priorità a maglia...

Firenze. 2 set. – (Adnkronos) – "In pochi giorni abbiamo dovuto rimediare a una crisi importante e imprevista, senza precedenti e l'abbiamo affrontata con silenzio e stile. Abbiamo voluto dare priorità alla maglia azzurra e mettere subito il valore della nostra Nazionale al primo posto e non abbiamo voluto anteporre questi valori agli individualismi". Così il presidente della Figc Gabriele Gravina, aprendo la conferenza stampa di presentazione del ct Luciano Spalletti. "Non ho provato rabbia, anche se un po' di delusione è inutile nasconderla. La nostra è stata una reazione composta che ha portato ad aprire un nuovo capitolo", aggiunge Gravina.