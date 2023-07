Calcio: Gravina, 'decisione Uefa sulla Juve a breve'

Roma, 7 lug. - (Adnkronos) - "A breve si deciderà perché ci sarà il completamento degli organici delle competizioni internazionali. So che hanno interlocuzioni costanti, c’è un clima sereno. Non conosco i contenuti, ma mi auguro che a breve ci possa essere una ...

Roma, 7 lug. – (Adnkronos) – "A breve si deciderà perché ci sarà il completamento degli organici delle competizioni internazionali. So che hanno interlocuzioni costanti, c’è un clima sereno. Non conosco i contenuti, ma mi auguro che a breve ci possa essere una definizione di questa annosa questione”. Lo dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine del Consiglio federale in merito all'imminente decisione della Uefa sulle eventuali sanzioni alla Juventus.