Calcio: Gravina, 'fiduciosi per Euro 2032, l'Italia sta predisponendo un dossier qualificato'

Roma, 14 mar. – (Adnkronos) – "Siamo fiduciosi perché riteniamo che l'Italia stia predisponendo un dossier altamente qualificato e che non tiene conto solo della carenza, alla quale vorremo porre rimedio in tempi relativamente brevi, legata alle infrastrutture. È un paese che ha sempre dimostrato grandi qualità e capacità nell'organizzazione di grandi eventi". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in conferenza stampa al termine del consiglio federale in merito alla candidatura italiana ad organizzare Euro 2032. "C'è grande entusiasmo, anche da parte di tutte le componenti, nel condividere un percorso che ci vede impegnati con il ministro Abodi e il governo italiano per arrivare pronti al deposito del dossier, con la speranza che sia supportato da un provvedimento di governo che darà rassicurazioni e certezze a chi giudicherà la nostra candidatura", aggiunge il numero uno del calcio italiano.