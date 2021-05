Calcio: Gravina, 'Italia pronta per ospitare l'Europeo'

Milano, 27 mag. – (Adnkronos) – “Siamo pronti, la struttura organizzativa sta dando dimostrazione di capacità ed efficienza, siamo impegnati nel garantire la massima sicurezza e tutela della salute. Non solo dei protagonisti in campo, ma di tutti coloro che potranno partecipare".

Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nel corso del suo intervento all’evento 'Lo sport che verrà' organizzato dal Foglio Sportivo, in merito ai prossimi Europei al via a Roma l'11 giugno. "Il 25% di presenza dei tifosi sarà un evento esplosivo perché forse non siamo più abituati a tanto entusiasmo nei nostri stadi, ma sarà sicuramente un momento di grande esaltazione e un valore aggiunto per la competizione", aggiunge Gravina.