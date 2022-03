Calcio: Gravina, 'Mancini? mi auguro che resti'

Palermo, 24 mar. (Adnkronos) – "Non servono ora percorsi di rivisitazione, mi auguro che Mancini continui, ha con noi un progetto e spero che smaltisca in tempi rapidissimi questa eliminazione come tutti noi". Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc, alla Rai al termine della partita Italia-Macedonia del Nord, vinta dai macedoni 1-0 e che ha sancito l'esclusione dell'Italia dai mondiali in Qatar.

"Energie che ritroveremo, che io ho e continueremo a mettere nel mondo del calcio", ha aggiunto Gravina.