Calcio: Gravina, 'mascotte degli Europei ideata da Carlo Rambaldi'

Roma, 1 giug. (Adnkronos) – Una creazione della leggenda hollywoodiana degli effetti speciali, tre volte premio Oscar, Carlo Rambaldi, sarà la mascotte della Nazionale italiana. Lo ha annunciato mostrandone le immagini il presidente della Figc, Gabriele Gravina durante la trasmissione “Notte azzurra” su Rai1.

"La mascotte degli Europei la si deve a Carlo Rambaldi, papà di Et. Nel 2007 ho avuto la fortuna e il piacere di incontrare Rambaldi e lamentava di non essere stato considerato in maniera adeguata in Italia, lavorare in Italia por lui significava ricevere il quarto Oscar e mi regalò un book con tutti i disegni della mascotte della Nazionale. Oggi regaliamo a Carlo Rambaldi virtualmente il suo quarto Oscar e agli italiani tanta dolcezza", ha detto Gravina.