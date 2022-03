Calcio: Gravina, 'mio progetto va avanti, critiche ci saranno ma fanno parte della vita'**

Palermo, 24 mar. (Adnkronos) – "Se il mio progetto avanti? Assolutamente si. Saranno giornate in cui qualcuno cercherà….. E' naturale. Le critiche sono il rovescio della medaglia. E come ho gioito questa estate, sono pronto a ricevere tante critiche, fa parte del calcio e della vita.

Ma non c'è nessuno spiraglio di sfiducia nel mondo federale perché anche qui stasera ho toccato con mano il grande affetto dei nostri tifosi. Si va avanti a testa alta sapendo che quando non si vince c'è qualche errore". Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc in conferenza stampa sul suo futuro dopo l'eliminazione degli azzurri dal Mondiale.