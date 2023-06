Calcio: Gravina, 'Mondiale Under 20 dimostra che i talenti in Italia ci sono, bisogna dargli fiducia'

Calcio: Gravina, 'Mondiale Under 20 dimostra che i talenti in Italia ci ...

Calcio: Gravina, 'Mondiale Under 20 dimostra che i talenti in Italia ci ...

Roma, 12 giu. - (Adnkronos) - "Il Mondiale Under 20 conferma che esistono i talenti nel calcio italiano e che dal ct Nunziata e dal suo staff è stato fatto un grande lavoro. Ora questi ragazzi hanno bisogno di fiducia per fare il grande salto". Lo dice il presidente della Figc, Gabr...

Roma, 12 giu. – (Adnkronos) – "Il Mondiale Under 20 conferma che esistono i talenti nel calcio italiano e che dal ct Nunziata e dal suo staff è stato fatto un grande lavoro. Ora questi ragazzi hanno bisogno di fiducia per fare il grande salto". Lo dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al microfono di Radio Anch'Io Sport su Radio1, commentando la sconfitta degli azzurrini nella finale del Mondiale U20 contro l'Uruguay. "Il Mondiale Under 20 è stato uno spot straordinario per i giovani, su cui molte società mi auguro possano raccogliere questa sfida. Investire sui giovani diventa essenziale per contenere i costi e dare sostenibilità al mondo del calcio", aggiunge Gravina.