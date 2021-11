Calcio: Gravina nomina Giannoccaro coordinatore relazioni tra Can e i club di Serie A e B

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – Danilo Giannoccaro è il nuovo coordinatore delle relazioni tra la Can e i club di Serie A e B. È stato nominato oggi dal presidente della Figc Gabriele Gravina con l’intento di fare informazione e formazione sul regolamento e sul protocollo Var, nonché fungere da raccordo tra gli arbitri e le società.

Giannoccaro, classe ’71, ha diretto 101 gare nel massimo campionato, è stato anche designatore della Commissione arbitri Interregionale dal 2013 al 2015 e della Can Pro dal 2015 al 2019, per poi entrare a far parte della Can fino al 2021, e succede proprio all’attuale commissario della Commissione Arbitri Nazionali Gianluca Rocchi.