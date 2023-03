Calcio: Gravina, 'nuovo format Supercoppa? Mi auguro che Lega Serie A trovi percorso virtuoso'

Roma, 14 mar. - (Adnkronos) - “Nuovo format della Supercoppa Italiana? Ho grande rispetto per il principio della democrazia e per chi ha responsabilità di fare delle scelte. Mi auguro che la Lega di A possa individuare un percorso virtuoso che generi in tempi brevi un processo per indiv...

Roma, 14 mar. – (Adnkronos) – “Nuovo format della Supercoppa Italiana? Ho grande rispetto per il principio della democrazia e per chi ha responsabilità di fare delle scelte. Mi auguro che la Lega di A possa individuare un percorso virtuoso che generi in tempi brevi un processo per individuare un nuovo orizzonte, perché è quello di tutto il calcio italiano. Siamo i primi tifosi del successo della Lega di A: più guadagna, meglio sta tutto il calcio italiano. Ben venga qualunque forma di nuovi orizzonti che la Lega A può tracciare”. Lo dice il presidente della Figc Gabriele Gravina al termine del Consiglio Figc, sul nuovo format della Supercoppa Italiana che dal 2024 sarà assegnata al termine di una Final Four.