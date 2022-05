Calcio: Gravina, 'Percentuale ripescaggio Italia ai Mondiali? Lo 0%'

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – "Percentuale di possibilità di ripescaggio ai Mondiali? Lo 0%. C’era un’ipotesi remota prevista. L’Europa ha 13 posti disponibili e li ha occupati tutti e 13, è evidente che, se si dovesse liberare un posto in Sudamerica andrà una sudamericana, inutile alimentare aspettative infondate.

Abbiamo sentito la Fifa per darci una momento di ebrezza ma la risposta è stata negativa". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in conferenza al termine del Consiglio Federale, sull'ipotesi che l'Italia possa essere ripescata per i Mondiali in Qatar nel caso di esclusione dell'Ecuador. "Siamo usciti fuori per demerito, meritatamente fuori. Siamo fuori perché non abbiamo battuto le dirette concorrenti. Chi vince la competizione della sua confederazione forse è giusto che partecipi ai mondiali di diritto, ma oggi le regole del gioco sono molto chiare", ha aggiunto Gravina.