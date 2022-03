Roma, 7 mar. (Adnkronos) – "Stadio di Palermo al 100% per la sfida con la Macedonia? Sono particolarmente ottimista. Il Governo sarà sensibile nel concedere non il al 75% ma accontentare tutti coloro che continuano a chiamare per questa partita e dare il riconoscimento che l'intera città di Palermo sta dimostrando verso la nostra nazionale e il colore azzurro".

Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina a La politica nel pallone su Gr Parlamento.