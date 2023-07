Calcio: Gravina, 'spareggio scudetto soluzione di buon senso'

Roma, 7 lug. - (Adnkronos) - "E' la soluzione migliore. Abbiamo accettato la proposta della Lega A che ci sembra di buonsenso". Così il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, sulla proposta della Lega Serie A, approvata, per la definizione dello spareggio per l'eve...

Roma, 7 lug. – (Adnkronos) – "E' la soluzione migliore. Abbiamo accettato la proposta della Lega A che ci sembra di buonsenso". Così il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, sulla proposta della Lega Serie A, approvata, per la definizione dello spareggio per l'eventuale assegnazione dello scudetto e per la retrocessione in Serie B. In caso di arrivo a parità di punti tra due squadre, infatti, lo scudetto sarà assegnato tramite spareggio in gara unica in casa della società meglio classificata, secondo i criteri della classifica avulsa, o nella sede della finale di Coppa Italia nel caso in cui sussistano divieti delle autorità preposte all'ordine pubblico.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigore. In caso di parità tra le squadre posizionate al 17° e al 18° posto, invece, la squadra che si aggiudica la salvezza è determinata tramite spareggio da effettuarsi sulla base di due gare di andata e ritorno: la squadra meglio classificata secondo i criteri della classifica avulsa disputerà la gara di ritorno in casa.

In caso di parità di punteggio tra più di due squadre, al fine di individuare le due di esse che effettueranno lo spareggio per l'assegnazione del titolo di campione d'Italia o per la permanenza in Serie A, nonché per determinare tutte le altre posizioni di classifica, si procederà alla compilazione della cosiddetta classifica avulsa secondo i criteri qui di seguito indicati: punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre della 'classifica avulsa'; differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; differenza tra reti segnate e subite nell'intero campionato; maggior numero di reti segnate nell'intero campionato; sorteggio.