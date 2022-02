Calcio: Gravina, ‘stop Serie A per Nazionale? Io tifo squadre italiane, tema all’ordine del giorno’

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “Rinvio giornata Serie A del 20 marzo per la Nazionale? Non ne abbiamo parlato oggi in Consiglio Federale ma è una questione all’ordine del giorno. Lasciamo che le squadre italiane si qualifichino nelle Coppe, siamo tifosi di calcio”.

Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina in conferenza stampa al termine del Consiglio federale, sul possibile rinvio della giornata di Serie A del 20 marzo per favorire la Nazionale di Roberto Mancini impegnata nei play-off di qualificazione ai Mondiali del Qatar. “Non confondo mai le questioni, io tifo per le squadre italiane, mi auguro superino il turno nelle Coppe e si trovino nella migliore condizione possibile”, ha aggiunto Gravina.