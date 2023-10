Calcio: Gravina su scommesse, 'ragazzi diventati carne da macello, non li abbandoneremo'

Roma, 19 ott. - (Adnkronos) - "Il caso scommesse? Ho la sensazione che stiamo giocando sulla pelle di ragazzi molto giovani. Ho il dovere, come padre e come nonno, di difendere la dignità di tanti giovani italiani che in questo momento stanno diventando carne da macello, a livello di com...

Roma, 19 ott. – (Adnkronos) – "Il caso scommesse? Ho la sensazione che stiamo giocando sulla pelle di ragazzi molto giovani. Ho il dovere, come padre e come nonno, di difendere la dignità di tanti giovani italiani che in questo momento stanno diventando carne da macello, a livello di comunicazione diffusa e non particolarmente onesta". Queste le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, in merito alla vicenda scommesse. “Le nostre sanzioni infatti prevedono anche l'opportunità di un recupero. Noi questi ragazzi non li abbandoneremo mai", ha aggiunto Gravina.