Calcio: Gravina, ‘vivai e impianti determinanti, Italia troppo lontana da altri paesi europei’

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Sono molto contento di toccare con mano l’impegno politico che la Figc, con una commissione avviata qualche anno fa, vede la luce attraverso un lavoro che ha ricevuto continuità e oggi crea uno strumento di grande stimolo per tutto il calcio italiano. Sono contento perché oggi ancora una volta si può parlare di una esigenza di crescita, che richiede una valutazione di valore. E’ indispensabile soffermarsi sull’esigenza di valorizzare due asset fondamentali: i vivai e l’impiantistica. Due asset determinanti per il calcio italiano. Siamo tutti convinti che i due asset meritino grande attenzione però, purtroppo, le risposte sono sempre molto tiepide. Oggi ci ritroviamo a dover fare una analisi su un asset importante che dimostra in maniera amplia quanto sia lontano il nostro movimento rispetto ad altri campionati tipo in Europa e quante responsabilità ci sono e con chi vadano condivise”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina nel suo intervento in video collegamento al convegno “Verso lo stadio del futuro” organizzato dalla Serie A al Coni.