Calcio: Graziani, 'Dybala deve rimanere alla Roma, ha grandi qualità e bisogna puntarci'

Roma, 9 mag. – (Adnkronos) – "Dybala si è ambientato bene, deve rimanere. Ha grandi qualità e bisogna puntarci". Così l'ex attaccante della Roma Francesco Graziani a margine della presentazioni di "Un Campione per Amico", l'evento di Banca Generali. "È l'argentino che deve proporsi per restare alla Roma, non il contrario. Deve essere base tecnica per costruire il futuro", aggiunge il campione del mondo 1982.