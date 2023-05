Calcio: Graziani, 'se Mourinho andasse via dalla Roma non sarebbe una tragedia'

Roma, 9 mag. - (Adnkronos) - "Mou come allenatore mi piace, sa gestire una piazza difficile come Roma e propone il suo calcio. Dovesse andare via la Roma sopravviverà, ci sono tanti allenatori bravi, non sarebbe una tragedia". Lo dice l'ex attaccante della Roma Francesco Grazia...

Roma, 9 mag. – (Adnkronos) – "Mou come allenatore mi piace, sa gestire una piazza difficile come Roma e propone il suo calcio. Dovesse andare via la Roma sopravviverà, ci sono tanti allenatori bravi, non sarebbe una tragedia". Lo dice l'ex attaccante della Roma Francesco Graziani ai margini della presentazione di "Un Campione per Amico 2023", evento di Banca Generali. "Non mi piace quando il portoghese attacca la società o quando risponde a persone che non meriterebbero risposta (Antonio Cassano, ndr), che si toglie le responsabilità accusando altri. Mou è così. Anche quest'anno ha fatto bene ma il finale di stagione è drammatico soprattutto per gli infortuni. Poche giornate fa, la Roma era terza", conclude Graziani.