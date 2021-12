Calcio: Guardiola, 'cessione Torres vicina ma non prenderemo nessuno al suo posto'

Manchester, 23 dic. – (Adnkronos) – "La cessione di Torres non è ancora arrivata ufficialmente. So che stanno trattando con il Barcellona, è vicino ad andar via, tutto qui, ma sarà fatta per il suo trasferimento solo quando il club lo annuncerà". Lo dice l'allenatore del Manchester City Pep Guardiola in merito alla prossima cessione di Ferran Torres ai blaugrana.

"Noi non siamo un club come gli altri, un club che trattiene i propri giocatori quando questi vogliono andarsene. Se vogliono andar via perché sentono che saranno più felici altrove, devono andar via e basta. Sarò felice per lui", aggiunge Guardiola che concluse escludendo che i 'citizens' sostituiranno con un altro giocatore: "Non ho intenzione di chiedere un attaccante, non prenderemo nessuno".