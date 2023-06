Calcio: Guardiola, 'dobbiamo vincere la Champions, nello sport non esiste il fallimento'

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Dobbiamo vincere la Champions League, non possiamo evitarlo. Tanti club hanno distrutto progetti e idee perché non sono riusciti a vincere questa competizione e tanti sono diventati grandi club perché ci sono riusciti". Lo dice Pep Guardiola, allen...

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – "Dobbiamo vincere la Champions League, non possiamo evitarlo. Tanti club hanno distrutto progetti e idee perché non sono riusciti a vincere questa competizione e tanti sono diventati grandi club perché ci sono riusciti". Lo dice Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, al sito della Uefa. "Anche se non la penso così, capisco che tutto ciò che abbiamo fatto in tutti questi anni, che è stato ottimo, avrà senso per gli altri solo se vinciamo. Se non vinciamo, le cose sembreranno avere meno senso: è un po' ingiusto ma dobbiamo accettarlo".

"Dobbiamo anche accettare che, se vogliamo fare un passo definitivo ed essere un grande club, dobbiamo vincere in Europa. La cosa più importante è esserci sempre -aggiunge il tecnico spagnolo- due anni fa c'eravamo, dopo due anni ci siamo di nuovo. Ci riproveremo e la cosa più importante è essere di nuovo qui tra qualche anno. È questo che ti rende un grande club: anno dopo anno, arrivi fino alle ultime fasi della Champions League e magari vinci anche il titolo".

Guardiola ha poi chiuso la sua intervista citando le parole della stella Nba Giannis Antetokounmpo, diventate un 'insegnamento' per chiunque faccia sport: "Nello sport il fallimento non esiste. Ammettere di aver fallito è come dire che il tuo avversario non vale nulla: non può essere che abbia giocato meglio? Bisogna solo provarci, lo sport è così. Riprovare e rialzarsi. Quando vinci, devi festeggiare adeguatamente e in privato; quando perdi, puoi piangere un po' e tornare il giorno dopo. Lo sport è questo: se ci provi, non fallisci".