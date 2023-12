Calcio: Guendouzi avvisa il Frosinone, 'abbiamo l'obbligo di vincere più partite possibili'

Roma, 28 dic. - (Adnkronos) - "Le vittorie per la Lazio sono sempre importanti perché siamo un grande club e lavoriamo giornalmente per raggiungere i nostri obiettivi. Per questo abbiamo l'obbligo di vincere più partite possibili durante la stagione, compresa quella contro il...

Roma, 28 dic. – (Adnkronos) – "Le vittorie per la Lazio sono sempre importanti perché siamo un grande club e lavoriamo giornalmente per raggiungere i nostri obiettivi. Per questo abbiamo l'obbligo di vincere più partite possibili durante la stagione, compresa quella contro il Frosinone". Così il centrocampista della Lazio Mateo Guendouzi alla vigilia del match con il Frosinone.

Il 24enne francese in questa stagione ha realizzato due reti con la maglia biancoceleste: "Sento di poterne realizzare di più -dice sul sito della Lazio-. Oltre ai due gol segnati finora, ho avuto anche altre occasioni per colpire. Devo migliorare sotto questo aspetto ma sono sicuro che continuando a lavorare con un grande allenatore come Sarri avrò la possibilità di crescere ancora. Sono molto contento dell'anno che sta per finire. Per il futuro voglio ottenere grandi risultati con la Lazio e conquistare tanti trofei con questa maglia. Lavorerò sodo per aiutare il club a raggiungere tutti i traguardi".