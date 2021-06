Calcio: Hard Rock Cafe celebra 50° anniversario annunciando partnership con Messi

Roma, 10 giu. – (Adnkronos) – Da quando ha aperto i battenti del primo Hard Rock Cafe a Londra nel 1971, Hard Rock International si è affermata come una delle aziende più riconosciute a livello mondiale. Il brand dà il via alle celebrazioni per il suo 50° anniversario svelando la partnership con il calciatore Lionel Messi, che diventa così il primo ambasciatore Hard Rock tra gli atleti.

L’accordo avrà la durata di cinque anni.

La collaborazione richiama le radici di Hard Rock: le Classic T, ormai famose in tutto il mondo, sono state realizzate quando il primo Cafe di Londra ha sponsorizzato una squadra di calcio locale agli inizi degli anni '70, mettendo il proprio logo sulle maglie da gioco. Le casacche inutilizzate furono restituite al Cafe e poi regalate ai clienti più affezionati. Alla fine, il ristorante ha dovuto allestire uno stand separato per gestire proprio la vendita di questo materiale.

Fino ad oggi, la Classic T di Hard Rock rimane parte integrante dell'identità del marchio.

In virtù della prestigiosa partnership, Hard Rock ha realizzato una nuova collezione ispirata al suo nuovo ambasciatore. Oltre allo speciale logo del 50° anniversario, il concept del nuovo merchandising esalta alcune delle caratteristiche più importanti del campione argentino, come il leone, il numero 10 e il suo stesso logo. Questa collezione si unisce alla linea di merchandising iconico del marchio, disponibile in tutti i suoi negozi e nello shop online https://shop.hardrock.com/en-us/messi.