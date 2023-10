Calcio: Hazard si ritira a 32 anni, 'ora è tempo di nuove esperienze'

Bruxelles, 10 ott. – (Adnkronos) – "Devi ascoltare te stesso e dire stop al momento giusto. Dopo 16 anni e più di 700 partite giocate, ho deciso di terminare la mia carriera da calciatore professionista. Ho potuto realizzare il mio sogno, ho giocato e mi sono divertito su molti campi in giro per il mondo". Così in un post su Instagram l'ex attaccante di Chelsea e Real Madrid Eden Hazard annuncia il suo addio al calcio giocato a 32 anni.

"Durante la mia carriera ho avuto la fortuna di incontrare grandi allenatori e compagni, voglio ringraziare tutti per i grandi momenti, mi mancherete tutti -aggiunge Hazard-. E ringrazio i club per cui ho giocato e la nazionale del Belgio. Grazie alla mia famiglia, ai miei amici, a chi mi ha consigliato e chi è stato vicino a me nei momenti belli o brutti. E infine grazie a tutti voi fan che mi avete seguito e incoraggiato in tutti questi anni. Ora è tempo di godermi gli affetti e fare nuove esperienze. Ci vediamo fuori dal campo, amici".