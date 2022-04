Roma, 7 apr. – (Adnkronos) – Il format 'Adani's Corner' questa sera non andrà in onda per un problema tecnico. Lo annuncia Helbiz Live con una nota. "Helbiz Live comunica che, a causa di un problema tecnico, 'Adani's Corner' – il nuovo format sportivo targato Helbiz Live – questa sera non potrà andare in onda.

Helbiz Live si scusa con tutti gli abbonati e gli utenti della piattaforma, e provvederà a dare nuova comunicazione appena possibile".