Calcio: Higuain torna in campo nella Kings League

Roma, 3 apr. - (Adnkronos) - Lo avevamo lasciato in lacrime per il suo addio al calcio giocato lo scorso ottobre con l'Inter Miami nei playoff della Major League Soccer. In realtà rivedremo ancora in campo Gonzalo Higuain, ultima stella destinata alla Kings League. Parliamo del popolaris...

Roma, 3 apr. – (Adnkronos) – Lo avevamo lasciato in lacrime per il suo addio al calcio giocato lo scorso ottobre con l'Inter Miami nei playoff della Major League Soccer. In realtà rivedremo ancora in campo Gonzalo Higuain, ultima stella destinata alla Kings League. Parliamo del popolarissimo torneo di calcio a 7 creato da Gerard Piqué, altro ex campione internazionale che ha lanciato un autentico fenomeno in Spagna. Da poco è terminata la prima edizione, ma è già iniziato il mercato per la seconda attesissima stagione: le 12 squadre della Kings League hanno un loro budget fittizio, proprio come nel fantacalcio, e possono utilizzarlo per muoversi sul mercato interno. Un caso a parte è rivolto al 'jugador 12', ovvero non un membro in pianta stabile nella rosa della squadra ma una guest star: si tratta appunto delle stelle, ex professionisti schierabili una tantum per una o più partite. E proprio il nome di Higuain è il primo grande colpo della seconda edizione.

L’annuncio è di un’altra leggenda del calcio argentino, Sergio Aguero, oggi presidente di Kunisports che lo ha svelato al cofondatore del torneo Ibai Llanos: "Higuain giocherà in una giornata del torneo, non sappiamo ancora la data ma è confermata la presenza". Ecco svelato il 'jugador 12' della squadra del Kun, connazionale ed ex compagno del Pipita con il quale ha disputato 27 partite con la maglia dell’Argentina. Stavolta saranno rispettivamente presidente e giocatore. Il recordman di gol in Serie A (36 nel campionato 2015/16, primato eguagliato da Immobile) si unirà ad altri fuoriclasse schierati nella Kings League come Ronaldinho, Saviola, Chicharito Hernandez. L'obiettivo sarà la Final Four, che nella prima edizione ha coinvolto oltre 90mila spettatori al Camp Nou.