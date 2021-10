Milano, 5 ott. – (Adnkronos) – "Chi vince lo scudetto? In che squadra gioca Zlatan, al Milan? E allora il Milan". L'attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic non perde la sua solita spavalderia nemmeno a 40 anni, compiuti due giorni fa. "A 40 anni mi sento giovane, un altro anno è passato e sto solo aspettando di tornare in campo.

Ho piccoli problemi, che si risolvono", assicura lo svedese nel corso di una intervista che andrà in scena questa sera durante la trasmissione 'Le Iene'.