Milano, 20 apr. – (Adnkronos) – "Decido io quando fermarmi, così come decido che la palla gialla ti colpirà". Così su Instagram l'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic, fermato da diversi infortuni muscolari in questa stagione, in merito al suo futuro. Il quarantenne svedese ha anche postato un video mentre calcia alcuni palloni verso la porta in allenamento tra cui uno giallo che colpisce la telecamera.