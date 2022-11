Calcio: Ibrahimovic, 'ho tanta voglia di tornare, crediamo ancora allo scudetto'

Dubai, 17 nov. - (Adnkronos) - Ritornare in campo e inseguire con il Milan lo scudetto della seconda stella. Idee chiare per Zlatan Ibrahimovic, ospite a Dubai dei Globe Soccer Awards. Lo svedese, che non gioca una partita ufficiale dal 22 maggio, vede più vicino il ritorno in campo dopo l...

– (Adnkronos) – Ritornare in campo e inseguire con il Milan lo scudetto della seconda stella. Idee chiare per Zlatan Ibrahimovic, ospite a Dubai dei Globe Soccer Awards. Lo svedese, che non gioca una partita ufficiale dal 22 maggio, vede più vicino il ritorno in campo dopo l'intervento al ginocchio sinistro: "Ho tanta voglia di tornare, sto meglio e sto lavorando – racconta a Sky Sport – Nella prima parte di stagione non potevo esserci, spero di sì nella seconda".

Un campionato diverso secondo l'attaccante del Milan che, nonostante il ritardo di 8 punti sul Napoli, crede ancora nello scudetto: "La squadra sta facendo bene, ma il Napoli ha fatto meglio e si vede dalla classifica – aggiunge – La seconda parte del campionato, però, è più importante. Crediamo sempre nello scudetto".

Non solo campionato perché il Milan, a febbraio, sarà impegnato anche negli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham: "La Champions è sempre difficile, la partita è aperta e non c'è una favorita – aggiunge Ibrahimovic – Devi stare bene in quel momento".

L'attaccante ha poi speso parole d'elogio per Maldini e Massara: "Stanno facendo un grande lavoro, grazie a loro il Milan sta raggiungendo questi successi. Loro stanno crescendo così come la squadra e il club che è in mani nuove".