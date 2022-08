Calcio: Ibrahimovic torna a Milanello, Origi in gruppo

Milano, 9 ago. – (Adnkronos) – Dopo l’operazione al ginocchio arrivata pochi giorni dopo la vittoria dello scudetto, il rinnovo per una stagione e il lavoro di riabilitazione individuale, Zlatan Ibrahimovic è tornato a Milanello. Lo svedese è arrivato al centro sportivo rossonero ieri, lunedì 8 agosto, e anche oggi è presente nella struttura di allenamento del Milan dove ha svolto fisioterapia.

Nonostante il suo rientro in campo sia previsto tra circa sei mesi, la presenza di Ibra a Milanello è un segnale che dà positività a tutto il gruppo, vista l’importanza dello svedese per i compagni e per tutto l’ambiente, al di là delle vicende strettamente di campo. Lo svedese resterà ancora qualche giorno a Milanello e poi partirà per le vacanze in Sardegna.

Ma le buone notizie per Stefano Pioli non arrivano solo dal ritorno di Ibra.

Per la prima volta da quando è al Milan Divock Origi ha svolto l’intera seduta di allenamento in gruppo, eccezion fatta per la partitella finale. Resta da capire se l’attaccante belga, arrivato a parametro zero dal Liverpool, sarà disponibile per la prima di campionato o, più probabile, per la seconda giornata.