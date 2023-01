Calcio: Iervolino, 'con Nicola ci siamo chiariti, pallone è una storia fatta da uomini'

Roma, 20 gen.

(Adnkronos) – Salernitana e Davide Nicola ancora insieme dopo l'esonero durato dal tramonto all'alba: "con Nicola ci siamo chiariti, lui ha voluto fortemente essere richiamato, mi ha ridetto quelle cose passionali, coraggiose e tenaci per cui l'avevo scelto, la squadra si è ritrovata negli errori e anche il gruppo ha chiesto un eventuale ripensamento". Lo dice il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, conversando con l'Adnkronos. "Sono una persona che riflette, erano passati appena due giorni…

Le storie di calcio sono anche storie di uomini". Una giravolta del genere "nel calcio sembra una cosa strana ma per me non lo è: quando gli uomini tirano tutti insieme nella stessa direzione sono capaci di fare grandi cose. E le cose grandi non avvengono grazie alla polvere di stelle".

Quindi niente stelle dal mercato? "Questo no, ci stiamo guardando intorno perché era già nei nostri programmi. Ma il mercato in generale è difficile, cercheremo di fare il possibile e di fare qualche altro acquisto".