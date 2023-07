Calcio: Iervolino, 'Petrucci può dare grande contributo, ce lo teniamo stretto'

Salerno, 3 lug. - (Adnkronos) - "Petrucci è una persona speciale, di grande esperienza, carismatico, che riesce a vedere cose che altri non vedono, è un uomo di grandi strategie che può dare sicuramente un grandissimo contributo a me personalmente e a tutta la Salernitana&q...

Salerno, 3 lug. – (Adnkronos) – "Petrucci è una persona speciale, di grande esperienza, carismatico, che riesce a vedere cose che altri non vedono, è un uomo di grandi strategie che può dare sicuramente un grandissimo contributo a me personalmente e a tutta la Salernitana". Così il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino a 'La politica nel pallone' su Rai Gr Parlamento commentando l'ingresso di Gianni Petrucci, il presidente della Fip nel CdA del club granata.

"Di solito nel calcio si tende ad avere un uomo solo al comando, io invece non soffro le grandi personalità accanto a me, anzi trovo che questo sia un moltiplicatore per fare ancora meglio -prosegue Iervolino-. Lui ha una grande esperienza nello sport, possiamo definirlo l'uomo dello sport in Italia e la Salernitana che vuole creare una sport city che parte dal calcio e attraverso anche gli sport minori vuole identificare un territorio non poteva ricevere disponibilità migliore e quindi ce lo teniamo stretto".