Calcio: Iervolino, 'Salernitana da 8, l'anno prossimo voglio una stagione tranquilla'

Salerno, 3 lug. – (Adnkronos) – "Alla squadra il voto è otto, dieci al pubblico sempre affettuoso e capace di dare un supporto straordinario alla squadra". Così il presidente della Salernitana Danilo Iervolino, in merito alla stagione appena conclusa, al microfono de 'La politica nel pallone' su Rai Gr parlamento.

"È stata una stagione difficile, di alti e bassi, nella quale abbiamo lottato su ogni campo -prosegue il numero uno della Salernitana-. Con l'arrivo di Paulo Sousa in panchina la squadra ha trovato equilibrio, fraseggio, l'orgoglio che le ha permesso di giocare a testa alta contro tutte. Quindi alla fine il bilancio è positivo. La Salernitana non era mai stata tre anni di fila in serie A, con me lo è. Ci auguriamo l'anno prossimo di poter fare quanto prima i 40 punti per la salvezza e di inaugurare un progetto in cui la Salernitana possa affrontare la massima serie con tranquillità".