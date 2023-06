Calcio: il 24 giugno a Ferrara 'Operazione Nostalgia', presenti Totti e Del Piero

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – Si terrà il 24 giugno allo stadio Paolo Mazza di Ferrara il raduno di Operazione Nostalgia, la storica community dedicata a storie e personaggi del calcio, organizzato con il supporto del portale di intrattenimento Planetwin365.news. Il Raduno 2023 è stato presentato oggi nella conferenza stampa presso la Sala Rotonda del Comune di Ferrara, durante la quale sono stati svelati i dettagli dell'amichevole che andrà in scena allo stadio Paolo Mazza: in campo 36 grandi campioni di calcio, rimasti nel cuore degli italiani, per un totale di 9.123 presenze in Serie A e oltre 1.000 reti complessive. A illuminare la serata, le leggende di Juventus e Roma Alessandro del Piero e Francesco Totti, il bomber dell’Inter campione d’Europa nel 2010, Diego Milito, i campioni del mondo Marco Amelia, Simone Barone e Cristian Zaccardo e giocatori del calibro di Totò Di Natale, Stefano Fiore e David Pizarro.

Il fischio d'inizio dell’incontro è fissato alle 20, ma la giornata di festa inizierà già in mattinata nel Fan Village adiacente allo stadio: dalle 10.30 alle 18 sono previste diverse attività e momenti di aggregazione per intrattenere i tifosi. Alle 18 si apriranno i cancelli dello stadio mentre alle 19.15 inizierà l'allenamento dei giocatori che farà da preludio alla partita. Una giornata di sport che concluderà la collaborazione tra Planetwin365.news e Operazione Nostalgia, iniziata alla fine dello scorso anno in concomitanza con i Mondiali in Qatar. "È con grande emozione che ci apprestiamo a vivere il nostro primo raduno di Operazione Nostalgia – ha dichiarato Anniina Rantala, Senior Director, Commercial Online di SKS365 – I numeri del Raduno sono impressionanti". "Abbiamo iniziato questo percorso insieme al partner condividendo gli stessi valori e la stessa passione nel regalare esperienze uniche ed emozioni agli appassionati di calcio", ha dichiarato Andrea Bini, founder di Operazione Nostalgia. "Abbiamo vissuto un anno pieno di progetti esaltanti e il raduno è il perfetto coronamento di questa partnership".