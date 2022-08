Monaco, 2 ago. – (Adnkronos) – "Grazie per gli ultimi 8 anni! E tutto il meglio per il futuro, Lewy!". Il Bayern Monaco ringrazia ufficialmente Robert Lewandowski, che in queste ore è ripassato dalla Baviera per dare un ultimo saluto ai suoi ex compagni, dirigenti e tifosi.

Il club campione di Germania ha postato anche una foto dell'attaccante polacco, recentemente trasferitosi al Barcellona, con tutti i trofei vinti nei suoi anni in Baviera.