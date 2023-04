Calcio: il Bologna cala il tris con l'Udinese, torna a vincere e sorpassa i friulani in classifica

Bologna, 2 apr. - (Adnkronos) - Dopo tre partite senza successi, il Bologna vince 3-0 in casa sull'Udinese, nel 'lunch match' della 28/a giornata di Serie A e sorpassa i friulani in classifica. Ora i felsinei sono ottavi insieme alla Fiorentina con 40 punti, due in più dei bian...