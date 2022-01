Roma, 22 gen. – (Adnkronos) – "Il Presidente Francesco Ghirelli e tutta la Lega Pro esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia Di Marzio per la scomparsa di Gianni". E' il messaggio di cordoglio del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli per la morte di Gianni Di Marzio, ex allenatore d Napoli e Catanzaro, scomparso all'età di 82 anni.