Calcio: il fratello di Dybala cita Rocky Balboa, 'importa quanto resisti e continui'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – "Nessuno ti colpisce più forte come fa la vita. Non importa quanto forte colpisca, ma quanto resisti e continui ad andare avanti. Così si vince". Gustavo Dybala, parafrasando una frase del film "Rocky Balboa" del 2006, incoraggia così su Instagram suo fratello Paulo dopo l'infortunio di ieri nel match tra Roma e Fiorentina, che ha visto l'argentino uscire al 25' ma non prima di aver fornito l'assist che ha portato al gol Romelu Lukaku.